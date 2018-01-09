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Патрик Мелроуз | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 09.01.18 ссылка на ролик

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Название сериала: Патрик Мелроуз
Оригинальное название: Patrick Melrose
Планы выпуска: 2018 год
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» Сериалы » Драматические
О сериале "Патрик Мелроуз":

Телеканал Showtime представляет мини-сериал по циклу романов Эдварда Сент-Обина. Герой саги Патрик Мелроуз, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч, в детстве подвергался жестокому обращению со стороны отца и пытается справиться с травмой помощью алкоголя, наркотиков и различных авантюр. Также в ролях: Дженнифер Джейсон Ли, Хьюго Уивинг.

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Патрик Мелроуз:

Патрик Мелроуз
кадры из сериала: 1
трейлеры: 1

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