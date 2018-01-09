«Нелюбовь» номинирована на премию BAFTA Объявлены номинанты на премию британской киноакадемии BAFTA. Лидером по числу номинаций стала фантастическая мелодрама Гильермо дель Торо «Форма воды»...

Кинокасса России: «Движение вверх» побеждает в борьбе за новогодние деньги Если предновогодний укиенд был проигран главным отечественным тяжеловесом вчистую, то с наступлением 1 января «Россия 1» врубила свою пиар-машину на полную...