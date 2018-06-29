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Патрик Мелроуз

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Рецензия: С молоком матери

Роман КОРНЕЕВ, 29 июня 2018
Рецензия

Кризис «большой» романистики принято обсуждать в кулуарах литературных премий, но не принято выносить на широкую публику в виде экранизаций. Напротив, как правило к постановке привлекают либо раскрученную подростковую муть, вся ценность которой состоит в потенциальных миллионах зрителей-фанатов, либо уж точно вековую классику. «Патрик Мелроуз», основанный на серии автобиографических романов Эдварда Сент-Обина, которые ни к одной из означенных категорий не относятся, по этой причине — хороший способ немного пристальнее взглянуть на современную литературу, в мире которой простого факта, что автор в детстве стал объектом посягательств своего жестокого отца при попустительстве созависимой богатенькой мамочки, достаточно, чтобы срочно опубликовать книгу, причём не одну, а целую серию, где автор торжественно раскладывает всё по полочкам в эдаком сеансе публичного самоанализа.

Однако сам описанный выше факт и принадлежность всех без исключения персонажей к т.н. «высшему свету» современной Британии (отдельной строкой идут представители британской Короны) никак не объясняют зрителю с какого перепоя им вообще должны быть интересны эти люди. Да и сам герой в блистательном исполнении Бенедикта Камбербэтча хорош только и исключительно тем, что его играет мистер бырбырбытч, который, кажется, может сыграть даже табуретку, что с блеском и проделывает в те неловкие моменты, когда действие переносится в детство, где сверкает очами Хьюго Уивинг, а все вокруг от этого дружно ходят под себя, не смея возразить.

Патрик Мелроуз

И ладно бы они взяли один роман и размазали на целый сезон, нет, тут за пять серий пролетает 15 лет, плюс три года из детства. И всё это обилие потенциально важных событий и суровых жизненных коллизий авторы смело растрачивают на часовые наркотрипы (прикольные, но до классики жанра вроде «Реквиема по мечте» катастрофически недотягивающие), грызню с сектантами, претендующими на пресловутый дом во Франции, странными диалогами с «папиным кругом» и почему-то бытовой алкоголизм. 12 шагов, вот это всё.

При этом обиднее всего, что немецкий режиссёр Эдвард Бергер, тут же в соседнем окошке удачно отстрелявшийся с «Террором» по Симмонсу, как раз делает со своей стороны всё необходимое, чтобы получился отличный напряжённый духоборческий триллер о преодолении мрака прошлого, и постановка как всегда в британских сериалах выше всех похвал, только персонажи остаются людьми-функциями, не раскрывая ничего и не давая никаких ответов. Чем папаша держал мамашу в таком абсолютном подчинении? Почему она в итоге от него ушла? Как Патрик сумел слезть с иглы? Как прошла оставшаяся часть детства Патрика уже вдали от папаши? В конце концов, даже страшно педалируемую тему детей, мешающих личной жизни современных родителей, в итоге оставили на единственной фразе про «меня всё равно выселят из кровати». Это всё, что вы могли сказать?

В итоге за пять серий борьбы с педофилами и наркотиками единственным нормальным эмоционально и сюжетно насыщенным эпизодом оказались похороны матери, где было и смешно, и печально, и играть было что, и мистер бульбульбуч внезапно перестал играть табуретки, а сыграл человека, правда, в итоге всё равно свалившись в местную версию доктора Хауса. Странные, должно быть, это романы, из которых едва можно собрать одну короткометражку на все тома разом.

Патрик Мелроуз


 
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Название сериала: Патрик Мелроуз
Оригинальное название: Patrick Melrose
Планы выпуска: 2018 год
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» Сериалы » Драматические
О сериале "Патрик Мелроуз":

Телеканал Showtime представляет мини-сериал по циклу романов Эдварда Сент-Обина. Герой саги Патрик Мелроуз, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч, в детстве подвергался жестокому обращению со стороны отца и пытается справиться с травмой помощью алкоголя, наркотиков и различных авантюр. Также в ролях: Дженнифер Джейсон Ли, Хьюго Уивинг.

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Патрик Мелроуз:

Патрик Мелроуз
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 23
трейлеры: 1

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