Рецензия: Вечность и динозавры

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 16 июля 2020

За последние годы выяснилось, что концепт «Дня сурка» идеально кладётся на любой жанр — от фантастического боевика до подросткового слэшера. И, главное, он не надоедает, потому что застревание в одном дне — очень общее допущение, в рамках которого можно развернуть вообще что угодно. Вот, «Палм-Спрингс» делает из него романтическую комедию, эксплуатируя другой старый голливудский сюжет — встречу двух невыносимых одиночеств там, где ни они, ни им не рады — на чужой свадьбе.

Фильм, конечно, во многом смотрел на «День сурка» как на референс: здесь и попадание в петлю не получает ни смысла, ни объяснения, и герои бегло переживают или упоминают, что переживали, всё то, что было с Филом Коннорсом, чтобы в конце стать равнодушными и всезнающими. Однажды среди прочего они тоже решают измениться к лучшему, чтобы всё закончилось, но это оказывается шуточной отсылкой, и сценарий оставляет этих грустных, но очень ироничных людей разбираться со своими кризисами дальше. Чтобы в конечном счёте они не исправились, нет, им не нужно исправляться, но чтобы они полюбили жизнь в целом и себя в частности. Ну, и друг друга заодно.

Всё это могло оказаться простым длинным стендапом про секс и отношения, как было с «Как женить холостяка», где не было временной петли, но было всё остальное, или как было в «Любовь. Свадьба. Повторить», где было то же самое, включая даже временную петлю, даже поворот с изменой, даже поворот с публичным выступлением. Но «Палм-Спрингс», несмотря на множество сходств, несмотря на большие вторичные вещи, стоит в стороне от них и смотрится как что-то новое. Не в последнюю очередь, разумеется, потому что диалоги остроумны, актёры естественны, шутки органичны, оператор изящный и смешной одновременно, а признание в любви перед взрывом от С4 в середине полета через пространственно-временной континуум — это просто красиво. Но в первую очередь потому, что душевно. В некоторые моменты «Палм-Спрингс» достигает терапевтической мелодраматичности «Бойфренда из будущего» — тоже фантастического ромкома, который оказался чем-то большим.