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За гранью жизни | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 26.06.21


Все ролики фильма "За гранью жизни" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: За гранью жизни
Оригинальное название: Out of Death
Прокат в России фильма "За гранью жизни": 29 июля 2021 года
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О фильме "За гранью жизни":

Брюс Уиллис в криминальном триллере о продажных копах.

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За гранью жизни:

За гранью жизни
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Сластёна: Мальчик с оленьими рогами: Пусть мама услышит, пусть мама придёт
Авторы так и не собираются определяться, это у них детское кино для взрослых или взрослое кино для детей

Мейр из Исттауна: Убийства нашего городка
Какая бы жесть ни происходила, тут все будут вести себя как плюшевые зайцы, а семья в любом случае будет стоять на первом месте

Бесконечность: Амнезия в анамнезе
В ход идут мёртвые персонажи, произвольные фантдопущения, ещё более рандомные локации для показательных боёв на мечах в лучах заката

Лука: Скоро в школу
За фотореалистичными задниками авторы не дают себе воли обсудить хоть что-нибудь серьёзное, небанальное

Круэлла: Эстелла против всех + видеоподкаст
Сложный, многогранный приквел, с вотэтоповоротами, похоронами, гэгами, и отсылочками к оригиналу
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За гранью жизни, Out of Death new
постеров: 1, кадров: 1
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25 июня, пятница

Хэллоуин убивает, Halloween Kills new
постеров: 1, кадров: 4
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постеров: 2, кадров: 2
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Шан-Чи и легенда Десяти колец, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
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Лучшие комментарии:
Сластёна: Мальчик с оленьими рогами : Нет | BadGary
Посмотрел три серии и на этом завершил просмотр. Больше всего в фильмах и сериалах, последнее время, меня бесит наигранность и глупость... далее

24 июня, четверг
Трейлеры, кадры, постеры:

Зверопой 2, Sing 2 new
постеров: 7, кадров: 3
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Кэндимен, Candyman new
постеров: 3, кадров: 9
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23 июня, среда

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22 июня, вторник

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