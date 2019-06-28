Название фильма: Однажды в Голливуде

Оригинальное название: Once Upon a Time in Hollywood

О фильме "Однажды в Голливуде":

Известный телевизионный актер Рик Далтон и его дублёр Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире Голливуда на закате его золотого века в 1969 году.

В главных ролях: Леонардо ди Каприо, Брэд Питт. Режиссёр: Квентин Тарантино.