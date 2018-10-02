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Старик и ружьё | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 02.10.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Старик и ружьё
Оригинальное название: Old Man and the Gun
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О фильме "Старик и ружьё":
Основанная на реальных событиях криминальная комедия про обаятельного грабителя банков Форреста Таккера и специалиста по побегам из тюрем, который в возрасте 78 лет снова берётся за старое.
В ролях: Роберт Редфорд, Сисси Спейсек, Кейси Аффлек, Элизабет Мосс, Дэнни Гловер.
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