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Название фильма: Старик и ружьё

Оригинальное название: Old Man and the Gun

О фильме "Старик и ружьё":

Основанная на реальных событиях криминальная комедия про обаятельного грабителя банков Форреста Таккера и специалиста по побегам из тюрем, который в возрасте 78 лет снова берётся за старое.

В ролях: Роберт Редфорд, Сисси Спейсек, Кейси Аффлек, Элизабет Мосс, Дэнни Гловер.