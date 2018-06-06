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Старик и ружьё | Трейлеры
Трейлер New :: 06.06.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Старик и ружьё
Оригинальное название: Old Man and the Gun
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О фильме "Старик и ружьё":
Основанная на реальных событиях криминальная комедия про вора Форреста Таккера и его дерзкий побег из тюрьмы в возрасте 70 лет.
В ролях: Элизабет Мосс, Роберт Редфорд, Кейси Аффлек, Сисси Спейсек, Дэнни Гловер.
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Старик и ружьё:
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