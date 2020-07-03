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Бессмертная гвардия | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 03.07.20


Все ролики фильма "Бессмертная гвардия" (3, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Бессмертная гвардия
Оригинальное название: Old Guard
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» Голливуд » Боевики
        ... » Фэнтэзи
О фильме "Бессмертная гвардия":

Шарлиз Терон в фэнтэзи-боевике «Нетфликс» о древней группе бессмертных воинов, которые в наше время находят нового бессмертного.

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Бессмертная гвардия:

Бессмертная гвардия
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Евровидение: Потому что я художник
Сатира с абсурдом и шутками про члены, которая в итоге оказывается душевнее, смешнее и умнее, чем кто-либо мог предположить

Честный кандидат: Новая политика
Обмишулившие больших дядек в конце танцуют, и это очень важная мораль, новая политика внезапно внесистемна и неподконтрольна

Политик: Камень-ножницы-бумага
Заканчивается второй сезон на сценах поголовного братания с разрубанием гордиевых узлов камнем-ножницами-бумагой и вокальным исполнением на бис

Сила природы: Можно я уже сдохну?
Актёры хорошо играют, но они попали в фильм, из которого не получается ни герметический боевик, ни даже криминальная комедия

Тебе стоило уйти: Она утонула
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