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Окджа | Трейлеры

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Трейлер New :: 18.05.17 ссылка на ролик

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Все ролики фильма "Окджа" (3)

 
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Название фильма: Окджа
Оригинальное название: Okja
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» Голливуд » Драмы
        ... » Фантазия, фантасмагория
О фильме "Окджа":

Молодая девушка пытается остановить мощную многонациональную кампанию по похищению её лучшего друга, зверя по имени Окджа.

В ролях: Тильда Суинтон, Лили Коллинз, Джейк Гилленхааль, Пол Дано, Джанкарло Экспозито.

Режиссёр: Пон Чжун Хо («Сквозь снег»).

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Окджа:

Окджа
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

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