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Земля кочевников | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 4 | трейлеры: 7 | постеры: 2 | в ролях
Русский TV-ролик New :: 04.03.21
Название фильма: Земля кочевников
Оригинальное название: Nomadland
Прокат в России фильма "Земля кочевников": 11 марта 2021 года
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О фильме "Земля кочевников":
Франсез Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») в драме о потерявшей всё жительнице современной Америки, мигрирующей по стране на трейлере среди других таких же бедолаг, подыскивающих себе сезонную работу.
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