|
Ночная смена | Трейлеры
Трейлер New :: 20.01.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Ночная смена": 21 июня 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
О фильме "Ночная смена":
Комедия Марюса Вайсберга про то как заводской парень решил подработать стриптизёром.
В ролях: Владимир Яглыч, Павел Деревянко.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Ночная смена:
Скиф: Не брат ты мне
Форма воды: Мальчик из воды
Тёмные времена: Политический театр
Движение вверх: Мюнхен
Счастливчик: Уйти с миром
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Ночная смена new
» Трейлер
» Трейлер
Смешарики. Дежавю
Прокат в России: 26 апреля 2018 года
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти, Maze Runner: Death Cure
Прокат в России: 25 января 2018 года
19 января, пятница
После вчерашнего скандала с переносом даты проката фильма «Приключения Паддингтона 2» Министерство культуры согласилось пойти на уступки и выдало компании...
Скандал вокруг переноса проката фильма «Приключения Паддингтона 2» обрастает новыми деталями...
Джей Джей Абрамс разрабатывает фантастический сериал под рабочим названием "Demimonde". В центре сюжета семья — мать-учёная...
» TV-ролик
|
|
|
|
|
«Форма воды», рецензия 2018: фантастика и комиксы, анонс «Тёмные времена», рецензия «Движение вверх», рецензия «Скиф», рецензия «Три биллборда», отзыв «Большая игра», рецензия «Величайший шоумен», рецензия «Лаки», отзыв «Супер тёмные времена», отзыв 2017: Лучшие фильмы года, обзор Золотой глобус 2017, фоторепортаж