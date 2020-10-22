Название фильма: Новости со всех концов света

Оригинальное название: News of the World

О фильме "Новости со всех концов света":

Том Хэнкс снова в роли капитана. На этот раз это ветеран Гражданской, который взялся доставить девочку из индейского плена.

Режиссёр: Пол Гринграсс.