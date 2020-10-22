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Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 22.10.20


Все ролики фильма "Новости со всех концов света" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Новости со всех концов света
Оригинальное название: News of the World
Прокат в России фильма "Новости со всех концов света": 7 января 2021 года
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» Голливуд » Вестерны
О фильме "Новости со всех концов света":

Том Хэнкс снова в роли капитана. На этот раз это ветеран Гражданской, который взялся доставить девочку из индейского плена.

Режиссёр: Пол Гринграсс.

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Новости со всех концов света:

Новости со всех концов света
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 2

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