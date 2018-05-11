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Название фильма: Никогда не возвращайтесь

Оригинальное название: Never Goin' Back

О фильме "Никогда не возвращайтесь":

Выпускницы средней школы решают недельку оттянуться на пляже после того, как их дом ограбили, а сами они оказались на грани увольнения.