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Гнездо | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 08.09.20
Название фильма: Гнездо
Оригинальное название: Nest
Прокат в России фильма "Гнездо": 24 сентября 2020 года
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О фильме "Гнездо":
Джуд Ло в инди-драме о британце-предпринимателе и его американской семье после того, как те переселяются жить в британское поместье.
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