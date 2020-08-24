|
Гнездо | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский тизер-трейлер New :: 24.08.20
Название фильма: Гнездо
Оригинальное название: Nest
Прокат в России фильма "Гнездо": 24 сентября 2020 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Гнездо":
Джуд Ло в инди-драме о британце-предпринимателе и его американской семье после того, как те переселяются жить в британское поместье.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Гнездо:
Час истины: Пять стадий
Агент Ева: Киллером, Вава, киллером
Проект Пауэр: Корпорация Власть
Ассистент звезды: Продюсер с человеческим лицом
Американский огурчик: Дежурная сатира
Заокеанский прокат понемногу приоткрывается на фоне снижения ковида в США, и как и у нас две недели назад...
23 августа, воскресенье
Череда приростов валовой кассы оживающего российского проката продолжается, на этот раз у него наконец оказался внятный лидер...
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
Бэтмен, Batman new
» Тизер
» Анонс
22 августа, суббота
|
|
|
|
|
«Агент Ева», отзыв «Академия "Амбрелла"», 2 сезон, отзыв «Американский огурчик», отзыв «Мой создатель», отзыв «Кто не спрятался», отзыв «Опасный элемент», отзыв «Думай, как собака», отзыв «Проект Пауэр», отзыв «Бесшумный», отзыв «Неистовый», отзыв «Форпост», отзыв «Час истины», отзыв «Ассистент звезды», отзыв