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Гнездо | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Тизер-трейлер New :: 18.06.20



 
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Название фильма: Гнездо
Оригинальное название: Nest
Прокат в России фильма "Гнездо": 24 сентября 2020 года
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О фильме "Гнездо":

Джуд Ло в инди-драме о британце-предпринимателе и его американской семье после того, как те переселяются жить в британское поместье.

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Гнездо:

Гнездо
кадры из фильма: 6
трейлеры: 1

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