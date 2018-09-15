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Непрощённый | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
О съёмках 2 New :: 15.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Непрощённый": 27 сентября 2018 года
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О фильме "Непрощённый":
Драма Сарика Андреасяна, основанная на истории Виталия Калоева, убившего авиадиспетчера, дежурившего в момент катастрофы над Боденским озером.
В главной роли: Дмитрий Нагиев.
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