|
Наши дети | Трейлеры
Тизер New :: 04.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Наши дети": 27 декабря 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
О фильме "Наши дети":
Отечественная новогодняя комедия про детей и их родителей.
В ролях: Оксана Акиньшина, Пётр Фёдоров, Михаил Ефремов, Роман Мадянов.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Наши дети:
Галерея: Кинотавр 2018
Новинки июня: «Мир Юрского периода 2», «Суперсемейка 2», «8 подруг Оушена» и другие сиквелы
Как разговаривать с девушками на вечеринках: Не будем больше об этом
Черновик: Российское кино как хождение по кругу
Красный воробей: П — Патриотизм
После слабого прошлого уикенда прогнозы хоть и были неутешительными , но финальный четверг мая показал себя ещё хуже — по итогам предпродаж и первых предварительных...
Наши дети new
» Тизер
3 июня, воскресенье
Если неделю назад масштабы кассовых проблем «Хана Соло» были очевидны, то теперь они окончательно оформились в готовую катастрофу...
» Трейлер
Суперсемейка 2, Incredibles 2
Прокат в России: 14 июня 2018 года
» Отрывок
2 июня, суббота
Кинотавр 2018, фоторепортаж Сегодня, 2 июня, в Сочи открывается 29-й «Кинотавр»...
Никита Михалков объяснил происхождение своих доходов за прошлый год, который составили более 500 миллионов рублей...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
» Трейлер
|
|
|
|
|
Кинотавр-2018, фоторепортаж «Хан Соло: Звёздный войны», рецензия «Черновик», рецензия «Дэдпул 2», рецензия «451 по Фарегнейту», рецензия «Тёмные преступления», отзыв «Конченая», рецензия «Красный воробей», рецензия «Мстители: Война бесконечности», рецензия «Чистокровные», отзыв «Как разговаривать с девушками», отзыв