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Мулан | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках 3 New :: 26.08.20

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Все ролики фильма "Мулан" (23, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Мулан
Оригинальное название: Mulan
Прокат в России фильма "Мулан": 4 сентября 2020 года
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» Голливуд » Детское и семейное кино
        ... » Приключения
О фильме "Мулан":

«Дисней» продолжает цикл игровых экранизаций собственных мультфильмов. На этот раз выбор пал на китайскую девушку-воительницу Мулан.

Режиссёр: Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»). В роли Императора: Джет Ли.

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Мулан:

Мулан
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 32
трейлеры: 23

Рецензии и обзоры

Гренландия: Ненужное
Когда остаются только руины, всё это окончательно становится пилотом постапокалипсического сериала. Но в 2020 году они перестали быть актуальными

Час истины: Пять стадий
За всеми наркоманами-педофилами-беглыми реальные подсказки теряются так же неминуемо, как и большинство трупов в этом фильме

Агент Ева: Киллером, Вава, киллером
Неловкие любовные треугольники, странные семейные узы, созависимые тётки и прочие радости бытового киллерства

Проект Пауэр: Корпорация Власть
Новым словом в комиксах фильм не оказывается, а оказывается вполне проходным, пусть и бодрым боевичком с, почему-то, спецэффектами

Ассистент звезды: Продюсер с человеческим лицом
Дакота Джонсон играет идеального, не существующего в реальности продюсера, который думает только о благе автора и о качестве результата
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