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Мулан | Трейлеры
о фильме: кадры: 32 | трейлеры: 23 | постеры | в ролях
О съёмках 3 New :: 26.08.20
Название фильма: Мулан
Оригинальное название: Mulan
Прокат в России фильма "Мулан": 4 сентября 2020 года
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... » Приключения
О фильме "Мулан":
«Дисней» продолжает цикл игровых экранизаций собственных мультфильмов. На этот раз выбор пал на китайскую девушку-воительницу Мулан.
Режиссёр: Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»). В роли Императора: Джет Ли.
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Мулан:
Гренландия: Ненужное
Час истины: Пять стадий
Агент Ева: Киллером, Вава, киллером
Проект Пауэр: Корпорация Власть
Ассистент звезды: Продюсер с человеческим лицом
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25 августа, вторник
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