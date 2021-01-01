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Охотник на монстров
о фильме: рецензия | кадры: 2 | трейлеры: 14 | постеры: 2 | в ролях
Рецензия: Голденэкс
После провала «Помпеи» Пол В.С. Андерсон был вынужден вернуться к тому единственному, что умеет, а именно, снимать экранизации видеоигр с собственной женой Милой Йовович, даже если эта игра называется не «Обитель зла», особенно если кто-то ещё готов давать на это деньги. Впрочем, фильм «Охотник на монстров» был снят ещё до пандемии, а потому будем надеяться, что по её итогам природа настолько очистится, что избавит нас хотя бы от этого издевательства. Ну, должен же быть от ковида хоть какой-то профит.
Потому что это недоношенное кинонедоразумение — очередной проект из разряда всё-таки вышедших в итоге в прокат фильмов, которые лучше бы не выходили вовсе. Если франшиза «Обители зла» шла к своему естественному концу довольно долго, начиная на вполне бодрых нотах и умело сочетая спецэффекты, зомбо-апокалипсис и отсылки к видеоиграм, и лишь под конец окончательно превратилась в бесконечно унылый уход в закат, где Милу не успевали фотошопить, так что та превращалась в одно сплошное пятно блюра, то «Монстерхантер» начинает с того, что под крики «демоны!» учиняет на экране кашу из смеси «Пиратов Карибского моря» и кайдзю, после чего под уже закрывающие титры... просто повторяет этот номер.
А в промежутке это такой кросс-овер рекламы службы в армии и рандомной видеоигры из начала девяностых. В левом углу — два разнополых персонажа со странным оружием в руках, в правом — разнообразные монстрики, которых можно победить, набрав очков урона и добив корейской ультой. Автоматы с видеоиграми возвращаются в кинозал спустя почти тридцать лет, как будто кто-то об этом кого-то просил. Погодите, скажете вы, но в оригинальной игре был какой-никакой сюжет и какой-никакой графон! Тут на такие ненужные вещи никто не отвлекается.
Йовович скачет по пустыне, теряя бойцов, местные пытаются её вразумить-подготовить, потом, спустя пяток однообразных локаций и боссов действие снова возвращается к звёздным вратам, чтобы... чтобы просто продолжить в том же духе, только уже по нашу сторону. Но механика всё та же — сначала монстр крушит, что хочет, а затем его добивают, предварительно защекотав до активизации ульты. Чтобы настолько не старались написать хоть что-то, похожее на сценарий, сложно припомнить, даже андерсоновский «Чужой против хищника» был хоть как-то прописан, там были какие-то персонажи, какая-то логика, не говоря уже о «Мортал комбате». Тут же — просто тупой хак-н-слэш, разве что монстриков, у которых второплановые людишки задлолбали бегать под ногами, слишком мало для жанра. Ей-богу, надо уже запретить снимать кино по видеоиграм, как и писать книги по фильмам, да ещё и делать это настолько тупо, в наше время на такое уже никто не купится. Хотя, быть может, эпоха стриминговых платформ ещё некоторое время поддержит штаны семейства Андерсон-Йовович.
Название фильма: Охотник на монстров
Оригинальное название: Monster Hunter
Прокат в России фильма "Охотник на монстров": 28 января 2021 года
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... » Фантастика
О фильме "Охотник на монстров":
Пол В.С. Андерсон представляет экранизацию видеоигры.
В главной роли: Мила Йовович.
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