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Большая игра, Игра Молли / Игра Молли | Трейлеры
о фильме: кадры: 22 | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 08.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Большая игра
Оригинальное название: Molly's Game
Прокат в России фильма "Большая игра": 11 января 2018 года
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» Голливуд » Криминальные
О фильме "Большая игра":
Реальная история Молли Блум, олимпийской лыжницы, которая в течение десяти лет владела покерной игрой на высоких ставках, в которую играли все, от знаменитостей до представителей русской мафии.
В ролях: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Майкл Сера, Кевин Костнер.
Автор сценария и режиссёр: Аарон Соркин.
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