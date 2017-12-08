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Название фильма: Большая игра

Оригинальное название: Molly's Game

О фильме "Большая игра":

Реальная история Молли Блум, олимпийской лыжницы, которая в течение десяти лет владела покерной игрой на высоких ставках, в которую играли все, от знаменитостей до представителей русской мафии.

В ролях: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Майкл Сера, Кевин Костнер.

Автор сценария и режиссёр: Аарон Соркин.