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Потерянное звено | Трейлеры

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Дублированный TV-ролик New :: 26.03.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Потерянное звено
Оригинальное название: Missed Link
Прокат в России фильма "Потерянное звено": 4 апреля 2019 года
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» Анимация » Авторская
        ... » Кукольная
О фильме "Потерянное звено":

Студия «Лайка» представляет свой новый проект — соцпамфлет о похождениях парантропа мистера Линка в викторианском обществе.

Роли озвучивают: Зак Галифианакис, Хью Джекман, Зои Салдана, Тимоти Олифант, Эмма Томпсон, Стивен Фрай.

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Потерянное звено:

Потерянное звено
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

Закатать в асфальт: Ночь длинна

Здесь целью становится ограбление ограбления, и режиссёру хватает таланта сделать каждую его минуту затягивающей. Длинное и прямолинейное жанровое кино, интригующее в своём движении к неизвестному пункту назначения

Любовь, смерть и роботы: Фантастика и котики
Пока большой Голливуд погрязает в сексуальных скандалах, эти парни, кажется, вообще не имеют границ в своём творчестве

Тройная граница: Замаскировались
Кино не открывает ничего нового, но напоминает о времени, когда американское кино не бредило кинокомиксами и сериалами

Рождённый стать королём: За маму, папу и страну
Политота диктует весь сценарий, от диалогов и вдохновляющих речей до сюжетообразующих моментов, и до хорошего приключения никому нет дела

Капитан Марвел: Мисс Мар-Велл в тылу врага
От этого сценария требовалось одно — чтобы в финале все помахали друг другу платочками до послетитровой сцены с пейджером
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