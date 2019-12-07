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История брака | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 6 | постеры: 2 | в ролях
О съёмках New :: 07.12.19
Название фильма: История брака
Оригинальное название: Marriage Story
Планы выпуска: 2019 год
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О фильме "История брака":
Ной Баумбах («Кальмар и кит») снял для «Нетфликс» драмком о разводе театрального режиссёра и его жены-актрисы.
В ролях: Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон.
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