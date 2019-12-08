Рецензия: Когда хотят

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 8 декабря 2019

На самом деле два часа «Брачной истории» герои Йоханссон и Драйвера разводятся. И хотя все несчастливые семьи несчастны по-разному, разводятся все одинаково. Но Баумбах придумал, как выделиться.

Во-первых, погрузившись в «Семье Мейеровиц» в алленовскую нью-йорковщину, в этот киношный романтизм конца 70-х и 80-х, он так и не вынырнул. Снова аккуратное, нефальшивое следование формам другой киноэпохи — в музыке, в плёночности, в простой, а потому не очевидной элегантности постановки — вплоть до проходок.

Во-вторых, для мелодрамы здесь слишком много сатиры и локального стёба — над американскими бракоразводными процессами, над разницей между образом жизни и людьми на Восточном и Западном побережьях, причём бруклинский парень Баумбах высмеивает только ЛА. Всё это органично вписано в наполовину автобиографический сценарий, где уставшие друг от друга муж и жена по воле слишком дорогих адвокатов, для которых такие процессы как азартные игры, публично и не очень разбирают грязное белье, накручивая такую драму, что вскоре все забывают, зачем и что хотели. Наговаривают и плачут, плачут и наговаривают, пытаясь отделить спектакль от настоящего.

Для Баумбаха, возможно, это и правда самое зрительское кино: то же соотношение комедии, мелодрамы и авторского высказывания, что в «Мейеровиц» или «Пока мы молоды», но зато универсальная, всем доступная история, пускай во многом исключительно про американские реалии. И несмотря на стилистику, нет в нём фестивально-киноманского налёта, который был раньше.

Но что ещё важно: это весьма актёрское кино. Как полушутя отмечают, Йоханссон и Драйвер изобрели в 2019 году актёрскую игру. Оба впервые за много лет играют простых, очень естественных людей. Не супергероев, не пришельцев, не виндовс, не киборгов, не многозначительное бревно за рулём или помощника бревна за рулём. Для обоих это яркое напоминание публике, что они великолепные актёры и могут в любые переживания, нюансы и перфомансы. Осталось только, чтобы напоминали и дальше, а не продолжали терять время на «Дисней».