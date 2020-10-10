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Манк | Трейлеры
о фильме: кадры: 9 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Тизер-трейлер 2 New :: 10.10.20
Название фильма: Манк
Оригинальное название: Mank
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О фильме "Манк":
Гэри Олдман в байопике Дэвида Финчера, снятого для «Нетфликс». 1941 год, сценарист Герман Манкевич пишет сценарий фильма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн», который тоже, в свою очередь, был байопиком-мистификацией медиамагната Уильяма Рэндольфа Херста.
В ролях: Аманда Сейфрид, Лили Коллинз, Чарльз Дэнс.
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Манк:
Честный вор: Рыжий, честный, влюблённый
Гнездо: Нищета и собаки
Кто не спрятался: Нервное
Ещё по одной: Побег откладывается
Капоне. Лицо со шрамом: Забыл принять таблетки
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