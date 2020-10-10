Название фильма: Манк

Оригинальное название: Mank

О фильме "Манк":

Гэри Олдман в байопике Дэвида Финчера, снятого для «Нетфликс». 1941 год, сценарист Герман Манкевич пишет сценарий фильма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн», который тоже, в свою очередь, был байопиком-мистификацией медиамагната Уильяма Рэндольфа Херста.

В ролях: Аманда Сейфрид, Лили Коллинз, Чарльз Дэнс.