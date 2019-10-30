Название сериала: Человек в высоком замке

Оригинальное название: Man in the High Castle

О сериале "Человек в высоком замке":

Экранизация одноимённого романа Филипа К. Дика, рассказывающая об альтернативной вселенной, в которой нацисты победили во Второй мировой войне.

В одной из главных ролей: Руфус Сьюелл.