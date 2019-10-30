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Человек в высоком замке | Трейлеры
Рекап New :: 30.10.19
Название сериала: Человек в высоком замке
Оригинальное название: Man in the High Castle
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О сериале "Человек в высоком замке":
Экранизация одноимённого романа Филипа К. Дика, рассказывающая об альтернативной вселенной, в которой нацисты победили во Второй мировой войне.
В одной из главных ролей: Руфус Сьюелл.
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