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Маньяк | Трейлеры

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О съёмках New :: 02.10.18 ссылка на ролик

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Название сериала: Маньяк
Оригинальное название: Maniac
Планы выпуска: 2018 год
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» Сериалы » Комедийные
О сериале "Маньяк":

Сериал Netflix странного парня, который видит воображаемого брата, который сообщает ему, что тому предстоит спасти мир.

Режиссёр, сценарист и продюсер: Кэри Фукунага («Настоящий детектив»).

В ролях: Джона Хилл, Эмма Стоун, Джастин Теру.

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Маньяк:

Маньяк
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 10
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Непрощённый: Сорян

Сарик растёт. Но продолжает делать поверхностное, ученическое кино, которое можно разбирать дальше, ретроспективно оглядывая его карьеру и сравнивая с голливудским кино, но это сомнительное занятие, если вы не кинокритик

Человек, который убил Дон Кихота: Реальность, Санчо
Дорога к этому фильму была длинной и шаткой, но более подходящий финал представить себе было нельзя

Проклятие монахини: Миссия в Румынии
Даже как аттракцион фильм не в состоянии полностью забыться. Сюжет, структура и сам хоррор переплетаются в грубую массу

Простая просьба: Привет, мамы
Разрешение всего конфликта окончательно делает из фильма легковесную комедию: какая там родительская любовь, какая дружба, о чём вы

Мэнди: Эпохальное
Перед нами доказательство, что великолепие «Чёрной радуги» не было случайностью, но не более того
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