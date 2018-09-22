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Маньяк | Трейлеры
о сериале: кадры: 10 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 22.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Маньяк
Оригинальное название: Maniac
Планы выпуска: 2018 год
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О сериале "Маньяк":
Комедийный сериал Netflix про пациента психиатрической лечебницы, который живёт в придуманном мире и проводит время со своим лучшим другом, вместе с которым они мечтают избавить мир от зла, переодевшись в костюмы супергероев.
Режиссёр, сценарист и продюсер: Кэри Фукунага («Настоящий детектив»).
В ролях: Джона Хилл, Эмма Стоун, Джастин Теру.
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