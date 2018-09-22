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Название сериала: Маньяк

Оригинальное название: Maniac

О сериале "Маньяк":

Комедийный сериал Netflix про пациента психиатрической лечебницы, который живёт в придуманном мире и проводит время со своим лучшим другом, вместе с которым они мечтают избавить мир от зла, переодевшись в костюмы супергероев.

Режиссёр, сценарист и продюсер: Кэри Фукунага («Настоящий детектив»).

В ролях: Джона Хилл, Эмма Стоун, Джастин Теру.