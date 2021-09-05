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Злое | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Трейлер New :: 05.09.21
Название фильма: Злое
Оригинальное название: Malignant
Прокат в России фильма "Злое": 9 сентября 2021 года
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О фильме "Злое":
Аннабель Уоллис («Проклятие Аннабель», «Мумия») в хорроре Джеймса Вана («Пила», «Астрал» и «Заклятие»). Главная героиня во сне становится свидетелем череды жутких убийств.
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