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Майор Гром: Чумной Доктор | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 16 | трейлеры: 5 | постеры: 4 | в ролях | афиша, билеты
Отрывок New :: 03.04.21
Прокат в России фильма "Майор Гром: Чумной Доктор": 1 апреля 2021 года
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О фильме "Майор Гром: Чумной Доктор":
Полнометражный римейк отечественного комикса «Майор Гром» с другими авторами и расширенным сюжетом.
Режиссёр: Олег Трофим («Лёд»). В главной роли: Тихон Жизневский («Огонь»).
все трейлеры
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