|
Майор Гром: Чумной Доктор | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры: 4 | в ролях
Трейлер с Комик-кона New :: 04.10.20
Планы выпуска: 2021 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Майор Гром: Чумной Доктор":
Полнометражный римейк отечественного комикса «Майор Гром» с другими авторами.
Режиссёр: Олег Трофим («Лёд»).
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Майор Гром: Чумной Доктор:
Капоне. Лицо со шрамом: Забыл принять таблетки
Стрельцов: Пас пяткой
Энола Холмс: Её борьба
Честный кандидат: Новая политика
Няня. Королева проклятых: Уже по барабану
Ввиду отсутствия в российском прокате заметных новинок основным вопросом становился актуальное падение сборов лидеров-старожилов...
3 октября, суббота
2 октября, пятница
29 сентября, вторник
28 сентября, понедельник
За океаном продолжается голодный период, в котором падения сборов по сути определяются выносливостью лидера плюс способностью рынка предоставить зрителю хоть что-нибудь...
|
|
|
|
|
«Стрельцов», отзыв «Довод», рецензия «Мулан», рецензия «Львица», отзыв «Антебеллум», отзыв «Дьявол всегда здесь», отзыв Сериал «Вдали», отзыв «Няня. Королева проклятых», отзыв «Вратарь галактики», отзыв «Тайны, которые мы храним», отзыв «Гренландия», отзыв «Энола Холмс», отзыв «Новые мутанты», отзыв