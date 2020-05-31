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Майор Гром: Чумной Доктор | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры | постеры: 4 | в ролях
Трейлер New :: 31.05.20
Планы выпуска: 2021 год
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О фильме "Майор Гром: Чумной Доктор":
Полнометражный римейк отечественного комикса «Майор Гром» с другими авторами.
Режиссёр: Олег Трофим («Лёд»).
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Майор Гром: Чумной Доктор:
Ассистент звезды: Продюсер с человеческим лицом
Дожить до утра: Не стреляй
Кровавые машины: Вызывая Косматоса
Охота: Их борьба
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