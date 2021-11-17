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Параллельные матери | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 17.11.21
Название фильма: Параллельные матери
Оригинальное название: Madres paralelas
Прокат в России фильма "Параллельные матери": 3 февраля 2022 года
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О фильме "Параллельные матери":
Пенелопа Крус в фестивальной драме Педро Альмодовара. Приз за лучшую женскую роль Венецианского кинофестиваля.
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