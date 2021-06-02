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Любовь, смерть и роботы | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [7]

О съёмках, сезон 2 New :: 02.06.21

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Все ролики фильма "Любовь, смерть и роботы" (6, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Любовь, смерть и роботы
Оригинальное название: Love, Death & Robots
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Фантастические
О фильме "Любовь, смерть и роботы":

Тим Миллер спродюсировал для «Нетфликс» анимационную киберпанк-антологию с говорящим названием. В цикл вошли все жанры анимационной фантастики — от анимэ по гиперрреалистичную графику в стиле современных компьютерных игр.

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Любовь, смерть и роботы:

Любовь, смерть и роботы
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 14
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Тихое место 2: Ходячие слуханцы
В оригинале монстряшек было мало, и они не высовываются до самого финала, тут же они нам буквально садятся на лицо

Круэлла: Эстелла против всех
Сложный, многогранный приквел, с вотэтоповоротами, похоронами, гэгами, и отсылочками к оригиналу

Друзья: Воссоединение: И в музей
Это даже не современное лайв-шоу с динамичными камерами и виртуальными декорациями, мы получили банальный фильм о съёмках

Армия мертвецов: Это личное + видеоподкаст
Через Батисту Снайдер прямым текстом много раз просит прощения у дочери, что его не было рядом

Форсаж 9: Гадкий Торетто
Про папу-гонщика, брата-угонщика и вообще про то, что ради семьи и кадык вырвешь, и на кичу заедешь
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