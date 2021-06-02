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Любовь, смерть и роботы | Трейлеры
о фильме: рецензии: 2 | кадры: 14 | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
О съёмках, сезон 2 New :: 02.06.21
Название фильма: Любовь, смерть и роботы
Оригинальное название: Love, Death & Robots
Планы выпуска: 2019 год
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О фильме "Любовь, смерть и роботы":
Тим Миллер спродюсировал для «Нетфликс» анимационную киберпанк-антологию с говорящим названием. В цикл вошли все жанры анимационной фантастики — от анимэ по гиперрреалистичную графику в стиле современных компьютерных игр.
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