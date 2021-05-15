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Любовь, смерть и роботы

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [3]

Рецензия: Дети и деды

Роман КОРНЕЕВ, 15 мая 2021
Рецензия

Первый сезон анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы» получился весьма неоднородным именно ввиду своих размеров — 18 серий самой разнообразной стилистики не вписывались ни в один из заранее предложенных концептов и тематик, тяготея, разумеется, к «Чёрному зеркалу», но им не ограничиваясь. Тим Миллер собрал под одним брендом своеобразную выставку достижений современной компьютерной анимации — от псевдореалистической по псевдорисованную включительно — но не сказал в итоге ничего конкретного. Второй сезон был выпущен в куда более коротком формате — всего 8 серий по 15 минут, и тут, казалось бы, мог бы сосредоточиться на чём-то более-менее однородном, но нет.

Тут снова немного комедии в эпизоде про взбесившегося «Валл-И» (и понятно, почему серию сделали стартовой — в ней максимум фана и максимум роботов, как и в первом сезоне), немного чистого визуального концепта вроде серии про «синих китов» (судя по рейтингам — аллегории никто не понял), немного «Баек из склепа» в сериях про траву и сатанклауса, ещё немного вполне ожидаемой нуарной антиутопии (и тут единственный момент, который авторы угадали — серия про детей максимально высоко оценена зрителем), остальные же эпизоды — это в общем-то всё тот же жанр компьютерно-игрового синематика, который всем хорош, только предельно вторичен.

Любовь, смерть и роботы

История про наёмников отсылает одновременно к «Ведьмаку» и «Мандалорцу». «Утонувший гигант» — главное авторское высказывание Миллера — это фан-фик на Гулливера (а за одно очередное нарочитое рассуждение о преждевременной гибели Британской Империи), «Бункер» вообще мог быть без монтажа вставлен в любой современный трипл-эй игродел, и даже там бы ничем не выделялся. Так или иначе, первый сезон ввиду своих размеров во многом был и своеобразнее, и глубже, и концептуальнее.

Тут же Миллер словно ходит всю дорогу как по канату, постоянно балансируя между банальным ради фанатского вау-эффекта и небанальным ради самовыражения, и по большому счёту не успевает ни там, ни там. Да, серия про детей бьёт по инстинктам, но она максимально внутренне противоречива, куда сильнее, чем тот же многократно обруганный «Эквилибриум», при этом визуально и сюжетно она — стандартизированный нуар-киберпанк с дополнительным фантдопущением про запрет на размножение. Ну то есть история трогательная, разумеется, но логика внутренняя у повествования должна быть даже в коротком метре, особенно — в коротком метре. В целом же, судя по количеству серий, вероятность выхода третьего сезона в любом случае снижается почти до нуля, похоже, автор выдохся ещё на старте.

Любовь, смерть и роботы


 
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Название фильма: Любовь, смерть и роботы
Оригинальное название: Love, Death & Robots
Планы выпуска: 2019 год
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О фильме "Любовь, смерть и роботы":

Тим Миллер спродюсировал для «Нетфликс» анимационную киберпанк-антологию с говорящим названием. В цикл вошли все жанры анимационной фантастики — от анимэ по гиперрреалистичную графику в стиле современных компьютерных игр.

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Любовь, смерть и роботы:

Любовь, смерть и роботы
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 14
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Любовь, смерть и роботы: Дети и деды
Автор постоянно балансирует между банальным ради вау-эффекта и небанальным ради самовыражения, и не успевает ни там, ни там

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