Рецензия: Фантастика и котики

Роман КОРНЕЕВ , 22 марта 2019

Пока голливудские студии в погоне за зрительскими симпатиями окончательно превращают свои фильмы в затяжные бездумные компьютерные зарубы, а компьютерные игры, напротив, не только в синематиках, но даже уже просто в дизайне игрового пространства раз за разом не только равняются на лучших мастеров олдскульной фантастики, но даже местами тех и превосходят, если вспомнить того же Кодзиму, чей Death Stranding, даже ещё не выйдя, уже вошёл в историю мировой поп-культуры. Хотя почему «поп». Иные визуальные зарисовки хоть к многострадально-фанатской «вахе», хоть к «Ведьмаку» или отечественному «Метро» давно уже перешагнули границы творческого загона для отдельных ценителей. И Тим Миллер, целиком происходя из этого некогда тесного мирка малобюджетных спецэффектов для геймерских видеокарт, пусть ненадолго и окунулся уже во вселенную мужчин в трико, всё равно ещё там, и ему явно хотелось этой антологией показать, как много истинных бриллиантов таится в этом уже совсем не тесном и совсем не тёмном углу. «Любовь, смерть и роботы», пригретая щедрым «Нетфликсом», не ставит перед собой иных целей, кроме как сообщить о себе лишней сотне миллионов людей. Мы здесь и мы существуем.

Пока большой Голливуд погрязает в сексуальных скандалах под сенью вездесущей мышиной империи, эти парни, кажется, вообще не имеют границ в своём творчестве. Представленные в серии 18 анимационных короткометражек включают всё — авторскую анимацию и дорогущий фотореализм, зажатое в рамках жанровых клише анимэ и открытый мир полуабстрактной фантазии, философская заумь и лёгкая шутка, которая больше всего из перечисленного ассоциируется с именем Тима Миллера. Все они как тот паззл, который всё никак не складывается, но оттого лишь интереснее наши попытки уложить всё в одну общую систему.

В какой-то части это удаётся, если мысленно представить, что сериал называется «Любовь, смерть, роботы и котики», поскольку последние тут и правда идут красной строкой, ещё проще уловить сюжетную рифму между обильно представленной тут разного рода апокалиптической фантастикой, и ноги тут растут из популярного последние годы в «ютубе» короткометражного сайфая. Но в эту линию плохо вписывается разного рода «городское фэнтэзи» вроде серии про дракулу и прочих монстриков. Эти больше похожи на незадачливую попытку «Юнивёрсала» построить свою «тёмную вселенную», те же шараханья из юмора к столбам света, бьющим в зенит.

Есть тут и свои заходы в «Гравитацию», и свои версии «Бегущего по лезвию». Особенно много, наверное, «Чёрного зеркала», но тут уж «Нетфликс» постарался, не иначе. На самом деле общее среди всех этих историй — от сибирских снегов до сирийской пустыни — это не фотореализм и не компьютерные сиськи, тех и других тут не настолько много, чтобы объединять сразу всё. Общее тут только в одном — поколение, выросшее на задворках мировой культуры, почувствовало, что их «задворки» давно уже шире всего остального, настолько шире, что они уже не могут вписаться ни в один конкретный жанр, тематику или визуальный концепт. Боевое знамя тут поднято вокруг свободы творчества как таковой. Создавать любые миры за три копейки, придумывать несуществующих актёров и наделять их способностью играть не хуже мировых звёзд, воплощать в жизнь любые идеи и реализовывать любые желания. Вот что такое этот сериал, и зрители это услышали и поняли. А последние остатки флёра игровых синематиков, если так пойдёт, скоро окончательно выветрятся.