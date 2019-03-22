  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2019 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2018 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Любовь, смерть и роботы

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Фантастика и котики

Роман КОРНЕЕВ, 22 марта 2019
Рецензия

Пока голливудские студии в погоне за зрительскими симпатиями окончательно превращают свои фильмы в затяжные бездумные компьютерные зарубы, а компьютерные игры, напротив, не только в синематиках, но даже уже просто в дизайне игрового пространства раз за разом не только равняются на лучших мастеров олдскульной фантастики, но даже местами тех и превосходят, если вспомнить того же Кодзиму, чей Death Stranding, даже ещё не выйдя, уже вошёл в историю мировой поп-культуры. Хотя почему «поп». Иные визуальные зарисовки хоть к многострадально-фанатской «вахе», хоть к «Ведьмаку» или отечественному «Метро» давно уже перешагнули границы творческого загона для отдельных ценителей. И Тим Миллер, целиком происходя из этого некогда тесного мирка малобюджетных спецэффектов для геймерских видеокарт, пусть ненадолго и окунулся уже во вселенную мужчин в трико, всё равно ещё там, и ему явно хотелось этой антологией показать, как много истинных бриллиантов таится в этом уже совсем не тесном и совсем не тёмном углу. «Любовь, смерть и роботы», пригретая щедрым «Нетфликсом», не ставит перед собой иных целей, кроме как сообщить о себе лишней сотне миллионов людей. Мы здесь и мы существуем.

Пока большой Голливуд погрязает в сексуальных скандалах под сенью вездесущей мышиной империи, эти парни, кажется, вообще не имеют границ в своём творчестве. Представленные в серии 18 анимационных короткометражек включают всё — авторскую анимацию и дорогущий фотореализм, зажатое в рамках жанровых клише анимэ и открытый мир полуабстрактной фантазии, философская заумь и лёгкая шутка, которая больше всего из перечисленного ассоциируется с именем Тима Миллера. Все они как тот паззл, который всё никак не складывается, но оттого лишь интереснее наши попытки уложить всё в одну общую систему.

Любовь, смерть и роботы

В какой-то части это удаётся, если мысленно представить, что сериал называется «Любовь, смерть, роботы и котики», поскольку последние тут и правда идут красной строкой, ещё проще уловить сюжетную рифму между обильно представленной тут разного рода апокалиптической фантастикой, и ноги тут растут из популярного последние годы в «ютубе» короткометражного сайфая. Но в эту линию плохо вписывается разного рода «городское фэнтэзи» вроде серии про дракулу и прочих монстриков. Эти больше похожи на незадачливую попытку «Юнивёрсала» построить свою «тёмную вселенную», те же шараханья из юмора к столбам света, бьющим в зенит.

Есть тут и свои заходы в «Гравитацию», и свои версии «Бегущего по лезвию». Особенно много, наверное, «Чёрного зеркала», но тут уж «Нетфликс» постарался, не иначе. На самом деле общее среди всех этих историй — от сибирских снегов до сирийской пустыни — это не фотореализм и не компьютерные сиськи, тех и других тут не настолько много, чтобы объединять сразу всё. Общее тут только в одном — поколение, выросшее на задворках мировой культуры, почувствовало, что их «задворки» давно уже шире всего остального, настолько шире, что они уже не могут вписаться ни в один конкретный жанр, тематику или визуальный концепт. Боевое знамя тут поднято вокруг свободы творчества как таковой. Создавать любые миры за три копейки, придумывать несуществующих актёров и наделять их способностью играть не хуже мировых звёзд, воплощать в жизнь любые идеи и реализовывать любые желания. Вот что такое этот сериал, и зрители это услышали и поняли. А последние остатки флёра игровых синематиков, если так пойдёт, скоро окончательно выветрятся.

Любовь, смерть и роботы


 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Любовь, смерть и роботы
Оригинальное название: Love, Death & Robots
Планы выпуска: 2019 год
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Анимация » Сериалы
» Сериалы » Фантастические
О фильме "Любовь, смерть и роботы":

Тим Миллер спродюсировал для «Нетфликс» анимационную киберпанк-антологию с говорящим названием. В цикл вошли все жанры анимационной фантастики — от анимэ по гиперрреалистичную графику в стиле современных компьютерных игр.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Джон Уик 3Мстители 4: ФиналХеллбой: Возрождение Кровавой королевыГодзилла 2: Король монстровАладдинБитва за ЗемлюЛюди в чёрном: ИнтернэшнлЛюди Икс: Тёмный Феникс
Недавние громкие новинки:
Очень странные делаКапитан МарвелАлита: Боевой ангелЛего. Фильм 2СтеклоЗелёная книгаКрид 2Человек-паук: Через вселенные

Ролики в разделе "Фантастика":
Бледная синяя точка Трейлер
Любовь, смерть и роботы Трейлер
Годзилла 2: Король монстров TV-ролик 3
Высшее общество Русский трейлер
Битва за Землю О съёмках
» Русский трейлер 2
Годзилла 2: Король монстров TV-ролик 2
» TV-ролик
Алита: Боевой ангел О съёмках 3
» Ролик с Суперкубка
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Музыкальное видео
» О съёмках 2
Годзилла 2: Король монстров Промо-ролик
  
Новые трейлеры:
Джон Уик 3 Трейлер 2
Мстители 4: Финал TV-ролик
Очень странные дела 3 сезон, трейлер
Потерянное звено О съёмках
Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы Отрывок
Однажды в Голливуде Тизер-трейлер
» Русский тизер-трейлер
Бледная синяя точка Трейлер
Проклятие плачущей Русский трейлер
» Дублированный TV-ролик
Дитя во времени Русский трейлер
Кладбище домашних животных Отрывок
Последствия О съёмках
Трезвый водитель О съёмках
Кладбище домашних животных Дублированнй ролик о съёмкак
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2018
Новинки кино: 2019 март апрель май июнь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Любовь, смерть и роботы:

Любовь, смерть и роботы
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 12
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Любовь, смерть и роботы: Фантастика и котики
Пока большой Голливуд погрязает в сексуальных скандалах, эти парни, кажется, вообще не имеют границ в своём творчестве

Тройная граница: Замаскировались
Кино не открывает ничего нового, но напоминает о времени, когда американское кино не бредило кинокомиксами и сериалами

Рождённый стать королём: За маму, папу и страну
Политота диктует весь сценарий, от диалогов и вдохновляющих речей до сюжетообразующих моментов, и до хорошего приключения никому нет дела

Капитан Марвел: Мисс Мар-Велл в тылу врага
От этого сценария требовалось одно — чтобы в финале все помахали друг другу платочками до послетитровой сцены с пейджером

Если Бил-стрит могла бы заговорить: Молодые американцы
Это не кино про жертв, просящее от зрителя жалости, для этого на экране, к счастью, слишком много жизни и колорита
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Джон Уик 3, John Wick: Chapter 3 - Parabellum
» Трейлер 2

Мстители 4: Финал, Avengers 4: Endgame
» TV-ролик
» Трейлер

21 марта, четверг

Очень странные дела, Stranger Things
» 3 сезон, трейлер

Потерянное звено, Missed Link
» О съёмках

Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы, Hellboy
» Отрывок

Однажды в Голливуде, Once Upon a Time in Hollywood new
постеров: 4, кадров: 18
» Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер

20 марта, среда

Бледная синяя точка, Lucy in the Sky new
кадров: 2
» Трейлер

Проклятие плачущей, Curse of La Llorona
» Русский трейлер
» Дублированный TV-ролик

Дитя во времени, Child in Time
» Русский трейлер

19 марта, вторник

Кладбище домашних животных, Pet Sematary
» Отрывок
» Дублированнй ролик о съёмкак
» О съёмках 2

Последствия, Aftermath
» О съёмках

Трезвый водитель
» О съёмках

18 марта, понедельник
Кинокасса России: «Капитан Марвел» и пустой уикенд
После ударного уикенда 8 марта российский прокат традиционно остался без значимых релизов, потому главным вопросом недели был объём падений прежних лидеров и в первую...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2019 фильмы 2019 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2019   фильмы 2018   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2018  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Сериал «Любовь, смерть и роботы», отзыв . Сериал «Академия «Амбрелла», отзыв . «Рождённый стать королём», отзыв . «Как приручить дракона 3», отзыв . «Тройная граница», отзыв . «Алита», рецензия . «Наркокурьер», отзыв . «Власть», рецензия . «Зелёная книга», рецензия . Оскар-2019: фоторепортаж церемонии . «Реальный детектив», 3 сезон, отзыв . «Завод», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2019 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2018 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Закатать в асфальт", "Балканский рубеж", "Волшебный парк Джун", "Трезвый водитель", "Королевский корги", "Капитан Марвел", "Рождённый стать королём", "Как приручить дракона 3"
Новинки кино 2019: "Дамбо", "Пляжный бездельник", "Кладбище домашних животных", "Потерянное звено", "Шазам!", "Высшее общество", "Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы", "Миллиард", "Проклятие плачущей"

2003-2019 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   