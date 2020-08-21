Название сериала: Страна Лавкрафта

Оригинальное название: Lovecraft Country

О сериале "Страна Лавкрафта":

Джордан Пил («Мы», «Прочь») и Джей Джей Абрамс представляют триллер-сериал HBO о путешествии 22-летнего афроамериканца, ветерана войны в Корее, по США 50-х в поисках отца, в котором он встречается с расистами и просто монстрами.