|
Страна Лавкрафта | Трейлеры
о сериале: кадры | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 14.08.20
Название сериала: Страна Лавкрафта
Оригинальное название: Lovecraft Country
Планы выпуска: 2020 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
О сериале "Страна Лавкрафта":
Джордан Пил («Мы», «Прочь») и Джей Джей Абрамс представляют триллер-сериал HBO о путешествии 22-летнего афроамериканца, ветерана войны в Корее, по США 50-х в поисках отца, в котором он встречается с расистами и просто монстрами.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Страна Лавкрафта:
Кто не спрятался: Нервное
Мой создатель: Отец робота
Академия «Амбрелла»: Сезон 2: Они убили Кеннеди
Неистовый: Их жизни не важны
Думай, как собака: По-собачьи
13 августа, четверг
12 августа, среда
11 августа, вторник
10 августа, понедельник
9 августа, воскресенье
Если неделю назад прокат в столичном регионе стартовал лишь частично, то на отчётной неделе уикенд уже был полноценно четырёхдневным...
8 августа, суббота
|
|
|
|
|
«Неистовый», отзыв «Академия "Амбрелла"», 2 сезон, отзыв «Тьма», 3 сезон, отзыв «Мой создатель», отзыв «Кто не спрятался», отзыв «Опасный элемент», отзыв «Думай, как собака», отзыв «Зависнуть в Палм-Спрингс», отзыв «Бесшумный», отзыв «Мой шпион», отзыв «Форпост», отзыв «Грейхаунд», отзыв Сериал «Сквозь снег», отзыв