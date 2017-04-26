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Затерянный город Z | Трейлеры
о фильме: кадры: 22 | трейлеры: 10 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Русский трейлер 2 New :: 26.04.17 ссылка на ролик
Название фильма: Затерянный город Z
Оригинальное название: Lost City of Z
Прокат в России фильма "Затерянный город Z": 27 апреля 2017 года
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... » Приключения
О фильме "Затерянный город Z":
Основано на истории британского путешественника Перси Фосетта, который 1925 году отправился в амазонские джунгли, чтобы найти загадочную цивилизацию. Из похода он так и не вернулся.
В ролях: Чарли Ханнэм, Том Холланд, Роберт Паттинсон.
Автор сценария и режиссёр: Джеймс Грэй. Продюсер: Брэд Питт.
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