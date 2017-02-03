Киану Ривз сыграет главную роль в романтическом триллере «Сибирь» по сценарию Скотта Б. Смита. Режиссёр картины — Мэттью Росс...

Гай Пирс сыграет вместе с Полом Раддом в шпионском триллере «Кэтчер-шпион» по бестселлеру Николаса Давидоффа «Бейсболист-шпион: таинственная жизнь Мо Берга». Снимает...

Дени Вильнёв официально назначен режиссёром «Дюны». Новость подтвердил сам Вильнёв и старший сын Фрэнка Герберта — автора оригинального произведения 1964 года...

Винс Вон, снявшийся в военной драме Мела Гибсона «По соображениям совести», номинированной на шесть премий «Оскар»...