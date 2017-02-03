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Затерянный город Зет | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 03.02.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Затерянный город Зет
Оригинальное название: Lost City of Z
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» Голливуд » Драмы
        ... » Приключения
О фильме "Затерянный город Зет":

Основано на истории британского путешественника Перси Фосетта, который 1925 году отправился в амазонские джунгли, чтобы найти загадочную цивилизацию. Из похода он так и не вернулся.

В ролях: Чарли Ханнэм, Том Холланд, Роберт Паттинсон.

Автор сценария и режиссёр: Джеймс Грэй. Продюсер: Брэд Питт.

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Затерянный город Зет:

Затерянный город Зет
кадры из фильма: 1
трейлеры: 4

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