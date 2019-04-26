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Та ещё парочка | Трейлеры
Отрывок 2 New :: 26.04.19
Название фильма: Та ещё парочка
Оригинальное название: Long Shot
Прокат в России фильма "Та ещё парочка": 27 июня 2019 года
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... » Романтические комедии
О фильме "Та ещё парочка":
Сет Роген и Шарлиз Терон в романтической комедии о госсекретаре, решившей начать свою предвыборную кампанию за президентский пост и её друге детства — журналисте, которого она взяла на работу в качестве спичрайтера. В камео Президента — Боб Оденкирк.
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