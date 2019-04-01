Название фильма: Та ещё парочка

Оригинальное название: Long Shot

О фильме "Та ещё парочка":

Сет Роген и Шарлиз Терон в романтической комедии о госсекретаре, решившей начать свою предвыборную кампанию за президентский пост и её друге детства — журналисте, которого она взяла на работу в качестве спичрайтера. В камео Президента — Боб Оденкирк.