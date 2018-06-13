Кинокасса России: «Мир Юрского периода 2» лидирует в лишние выходные По итогам воскресенья отечественная валовая касса была на подъёме, и важно было дождаться итогов выходных понедельника и вторника...

Джон Лассетер покидает компанию Disney Руководитель Walt Disney Animation Studios, а также глава и один из основателей студии Pixar Джон Лассетер покидает Disney...