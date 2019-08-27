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Маяк | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Бритнский трейлер New :: 27.08.19
Название фильма: Маяк
Оригинальное название: Lighthouse
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О фильме "Маяк":
Роберт Эггерс («Ведьма») представляет новую мрачную историю, на этот раз на удалённом острове в Новой Англии в 1890 году.
В ролях: Виллем Дефо, Роберт Паттинсон.
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