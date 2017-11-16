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Легенда о Коловрате | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 4 | постеры: 3 | в ролях
Финальный трейлер New :: 16.11.17 ссылка на ролик
Прокат в России фильма "Легенда о Коловрате": 30 ноября 2017 года
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О фильме "Легенда о Коловрате":
13-й век. Рязанский воевода восстаёт против Орды.
В ролях: Илья Малаков, Алексей Серебряков.
Режиссёр: Иван Шурховецкий.
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