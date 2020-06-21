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Kingsman: Начало | Трейлеры
Русский трейлер 3 New :: 21.06.20
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Название фильма: Kingsman: Начало
Оригинальное название: King's man
Прокат в России фильма "Kingsman: Начало": 17 сентября 2020 года
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О фильме "Kingsman: Начало":
Приквел про одного из первых и самых талантливых оперативников в истории организации супершпионов «Kingsman» — Конрада, сына герцога Оксфордского.
Режиссёр, сценарист и продюсер: Мэттью Вон.
В ролях: Джемма Артертон, Аарон Тейлор-Джонсон, Мэттью Гуд, Ральф Файнс, Джимон Хонсу, Стэнли Туччи, Даниэль Брюль, Рис Иванс, Том Холландер.
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