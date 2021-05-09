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Наследие Юпитера
о сериале: рецензия | кадры: 10 | трейлеры: 6 | постеры: 2 | в ролях
Рецензия: Старый Супермен
В наше время только Марвел может позволить себе снимать просто комиксы (но даже и он иногда делает исключения), остальные же, начиная с DC и заканчивая нашими киноделами, давно уже погрузили жанр в бездну серой морали, автопародии и этических дилемм. «Наследие Юпитера» — не исключение из этого правила. Начать с того, что комикс-вселенная Марка Миллара даже там, где она пересекается с Марвел (и тут «Логан» очень показателен), не говоря уже о «Пипцe» — это именно что вселенная небанальных житейских конфликтов, лишь слегка приправленных трико и плащами. И «Наследие» в трейлерах кажется вполне подходящим поводом для погружения в этот мир — насупленно лупцующие злодеев костюмированные герои, чем не развитие антикомикса как жанра с немного другой стороны. Довольно изображать из них антисоциальных аутсайдеров без малейших следов человечности, как это сделано в «Пацанах», давайте подумаем, как бесшовно вписать их в нашу реальность. Так был придуман Кодекс, который нельзя нарушать, потому что... на этом мысль авторов обрывается.
Не позвавшие самого Миллара в соавторы новички-сценаристы не нашли ничего более умного, как банально засадить всю суперсемейку за обеденный стол и заставить читать молитву. Папа-тиран, бессловесная мамаша, мечущийся в ожидании папочкиного дозволения сына, оторва-доча — всё это настолько похоже на дешёвый пересказ мифов Древней Греции для подростка из восьмидесятых, что скулы сводит. И тот факт, что унылые семейные тёрки займут в итоге чуть ли не половину всего хронометража (плюс вот это — я вступлю, нет, я выйду, злодеи распоясались, нет, мы не такие, папа тебя любит, а ты его бесишь). К тому же, сценаристы сбили зрителя тем, что запихнули в самое начало чисто марвеловскую собирательную драку с Блэкстаром, начисто про неё в итоге забив до конца сезона, да и там эта арка осталась такой же ненужной и зажёванной.
К счастью, параллельно идёт ретроспективная история происхождения шестёрки главгероев в 1929 году, и там всё куда небанальнее туповатой «американской семейки» с их нарочито белыми цисгендерными проблемами. Тут и костюмеры молодцы, и триллер присутствует, и персонажи развиваются, и даже вставной «Остров черепа» скорее хорош своей традиционностью, нежели вызывает к авторам какие-то вопросы. И даже вот эта нарочитая аллегория Миллара, мол, настоящая сила Америки она в промышленности — подана весьма неплохо. Сталь, мол, небоскрёбчики — это круто, а нелепые «старые семьи» в качестве вонаби-злодеев — наоборот, плюс промышленники-нувориши как истинная «белая кость» и строители града на холме, в общем, атлант расправил плечи, помиримся, братие, и дунем в светлое будущее, пока всякие леваки не распоясались. А чтобы она не распоясались нужно что? Закон, то есть Кодекс.
И тут нас снова возвращают в современность, где эти же персонажи внезапно превращаются в свои противоположности. Любитель яиц почему-то вдруг становится главным интеллектуалом, рабочая косточка катается на коляске, боевая журналистка оборачивается беспомощной домохозяйкой на грани развода, а в главзлодействе, оказывается, всю дорогу подозревали ноунэйм-типа, выловленного в море, которому почему-то в итоге достался квантовый жезл. Тут бы снова вспомнить дилогию Симмонса про мифы Древней Греции, но совсем не хочется, все аналогии случайны, просто сценаристам так захотелось. То есть предыстория — это то единственное, что тут оказывается хоть сколько-нибудь завершённым. Семейка осталась без внятного финала, история с жезлом вообще оказалась не нужна, даже пресловутый Блэкстар и пресловутый Скайфокс, и даже сюжетообразующий хитрый план — они все оказались низачем. А комикс остался просто комиксом.
Название сериала: Наследие Юпитера
Оригинальное название: Jupiter's Legacy
Планы выпуска: 2021 год
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О сериале "Наследие Юпитера":
Сериал по мотивам комикса Марка Миллара («Пипец»).
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