Название фильма: Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка

Оригинальное название: Jay and Silent Bob Reboot

О фильме "Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка":

Джей и Молчаливый Боб отправляются в Голливуд, чтобы помешать проекту экранизации комикса «Пыхарь и Хроник» с ними же в качестве главных героев, а попутно Джей узнаёт, что у него есть взрослая дочь.

Комиксы о Пыхаре и Хронике, как элемент киновселенной Кевина Смита View Askewniverse, впервые были представлены в фильме «В погоне за Эми» 1997 года.

Режиссёр: Кевин Смит. В ролях: Джейсон Мьюз, Кевин Смит, Бен Аффлек, Розарио Доусон, Джастин Лонг, Кейт Микуччи, Дженнифер Швальбах Смит, а также Крис Хемсворт, Мэтт Дэймон и другие в роли самих себя.